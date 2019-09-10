إعلان شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

1) الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

2) الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

3) الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018م.

4) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5) الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول لعام 2020م وتم تحديد أتعابه ب (120) الف ريال سعودي.

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال منح اسهم مجانية للمساهمين من الارباح المبقاة بما يعادل (1) سهم لكل سهم مصدر وبنسبة 100% من رأس المال، علماً ان رأس المال قبل الزيادة هو 12,500,000 ريال لعدد 1,250.000 سهم وسيكون بعد الزيادة 25,000,000 ريال لعدد 2,500.000 سهم، تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.