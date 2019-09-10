تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن الانتهاء من إجراء العرض التقديمي لمساهميها حول خطة إعادة هيكلة الشركة.

بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 1 سبتمبر 2019 والمتضمن دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور العرض التقديمي حول خطة إعادة هيكلة الشركة، تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن تمام إجراء العرض التقديمي المشار إليه بتاريخ 9 سبتمبر 2019 بفندق ميركيور الخبر بالخبر حيث بدأ العرض في تمام الساعة الخامسة مساءاً وقد حضره بعض مساهمي الشركة كما شارك بالحضور والمناقشة ممثل عن السيد/ أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة التجارية بالدمام، وقد قام بتقديم العرض وإجراء المناقشة مع السادة المساهمين كل من:

- السيد/ جميل عبدالله الخضري (نائب رئيس مجلس الإدارة).

- السيد/ فواز عبدالله الخضري (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي).

- ممثل عن مكتب المستشار المالي للشركة.

- ممثل عن مكتب المستشار القانوني للشركة.

وقد تضمن العرض التقديمي حول خطة إعادة هيكلة الشركة النقاط التالية:

1- تطورات ما بعد بلوغ الخسائر المتراكمة أكثر من نصف راس المال.

2- نبذة عن نظام الإفلاس السعودي بشكل عام.

3- لمحة عن إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس.

4- آثار إجراء إعادة التنظيم المالي.

5- الخطوات اللاحقة والمشاركة المتوقعة من قبل السادة المساهمين.

وبعد الانتهاء من تقديم العرض، قام بعض المساهمين بتوجيه عدد من الاستفسارات لمجلس الادارة حول البنود الواردة أعلاه، وقد تم الرد على جميع هذه الاستفسارات من قبل مجلس إدارة الشركة وذلك بمشاركة ممثل أمين إعادة التنظيم المالي وكلا من ممثل المستشار المالي وممثل المستشار القانوني.

وتود الشركة التنويه الي ان الهدف من هذا الاجتماع هو إيضاح الوضع الحالي للشركة وعرض العمل الجاد المتخذ في إعادة التنظيم المالي والتأكيد علي أهمية دور المساهمين في هذه العملية رغم ان الوقت لازال مبكرا لتقديم معلومات محددة، ولذلك لا يجب الاستناد الي ما تم نقاشه في الاجتماع لاتخاذ أي قرار استثماري ولا يمكن باي حال من الأحوال اعتبار العرض التقديمي المقدم في الاجتماع توصية من إدارة الشركة لاتخاذ أي قرار.

وقد انتهي العرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء نفس اليوم.