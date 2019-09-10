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اعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ثلاثة أشهر )

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اعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ثلاثة أشهر ) اعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ثلاثة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفض صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 35.71% بسبب الارتفاع في بند مصاريف البيع والتوزيع ومصاريف التمويل بالأضافة الى انخفاض الايرادات الاخرى الناتجة عن انخفاض ايراد التأجير . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفض صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 78.48% بشكل جوهري بسبب انخفاض المبيعات فى الربع الحالي عن الربع السابق نتيجة طبيعة الطلب الموسمي. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم اعادة عرض ارقام فترات المقارنة لتتلائم مع تصنيف ارقام الفترة الحالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي IFRS المعتمدة في المملكة العربية والمعايير والاصدارات الاخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معلومات اضافية بدأت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 والخاص بعقود الإيجار اعتباراً من 01 / 04 / 2019م

وذلك باستخدام طريقة الأثر الرجعي المعدّل. وقد بلغ الأثر المالي المتراكم للسنوات السابقة 126 الف ريال موجب

وقد تم زيادة الأرباح المبقاة بها.

بينما بلغ الأثر المالي لتطبيق المعيار على نتائج الربع الأول 6.6 الف ريال.

مباشر (اقتصاد)

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