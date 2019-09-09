وزير الطاقة السعودي يطلع على مشروعات كهرباء ومياه دبي

دبي – مباشر: اطلع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، خلال زيارته لمنصة هيئة كهرباء ومياه دبي في المعرض المصاحب للدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي بصفتها الراعي المضيف للمؤتمر أبرز مبادرات ومشروعات وبرامج الهيئة الهادفة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز الابتكار في مختلف عملياتها التشغيلية.

واستمع الوزير السعودي لشروحات قدمها سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة حول تلك المبادرات ومن أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم وفق نظام المنتج المستقل وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.

وسيسهم المجمع عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من انبعاثات الكربون سنوياً وتوفير آلاف من فرص العمل في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأوضح أن الهيئة اعتمدت نموذج المنتج المستقل (IPP)في مشاريع المجمع لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. ومن خلال هذا النموذج حصلت الهيئة على أدنى الأسعار العالمية لأربع مرات.

كما تضم منصة الهيئة مبادرة "الشاحن الأخضر" لإنشاء البنية التحتية ومحطات شحن السيارات الكهربائية؛ ومبادرة "شمس دبي" لتشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الطاقة النظيفة وربط الأنظمة بشبكة الهيئة فيما تعرض الهيئة نموذجاً لمحطة الشبكة الذكية التي تسلط الضوء على نموذج المدينة الذكية من خلال ثلاثة مفاهيم أو أنظمة المكتب الذكي والمبنى الذكي والمصنع الذكي.

ومفهوم محطة الشبكة الذكية هو مفهوم متدرج ويتيح الفرصة لتطوير المباني الذكية بشكلٍ منفصل أو بشكلٍ جماعي وكذلك تطوير المناطق الذكية بما يضمن كفاءة خفض استهلاك الكهرباء والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية من أجل الوصول إلى المدينة الذكية.

وتعرض منصة الهيئة أيضاً نموذجاً للمشروع التجريبي لإنتاج "الهيدروجين الأخضر" الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي وسيمنس في منشآت الاختبارات الخارجية التابعة لمركز البحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية اضافة الى عرض نموذج لمبناها الرئيس الجديد الذي يحمل اسم "الشراع" وسيكون أطول وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم.

وتستعرض الهيئة خدماتها التي توفر قيمة مضافة لمتعامليها ومن بينها خدمة "الاستجابة الذكية" للإبلاغ عن الأعطال الفنية للكهرباء والمياه عبر تطبيق الهيئة الذكي أو الموقع الإلكتروني و"رماس" موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كما يمكن لطلاب الجامعات المهتمين بالمشاركة في الدورة الثانية من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية "ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط" الاطلاع على تفاصيل المسابقة من خلال منصة الهيئة.

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