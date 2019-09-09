مكاسب النفط تتصدر المشهد في الأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: جاءت مكاسب أسعار النفط على رأس الأحداث في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين مع آمال استمرار اتفاقية أوبك خفض الإنتاج.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوى منذ نهاية يوليو/تموز الماضي عند تسوية التعاملات حيث ارتفعت بنحو 2.4 بالمائة.

واستفادت أسعار الخام من التعهدات بالالتزام باتفاقية أوبك لخفض الإنتاج، بعد أن أكد على ذلك وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان.

كما صرح وزير الطاقة الإماراتي بأن أوبك وحلفاؤها من منتجي الخام ملتزمون بموازنة سوق النفط.

في حين تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم مع ترقب اجتماعات البنوك المركزية، في الوقت الذي نصح فيه محلل بشراء الذهب مع تراجع معدلات الفائدة.

مؤشرات الأسهم العالمية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم، حيث ارتفع "داو جونز" الصناعي وحيداً للجلسة الرابعة على التوالي.

في حين ارتفعت عوائد السندات بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في 3 أسابيع مع ترقب قرارات صناع السياسة النقدية.

وغلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم مع ترقب تطورات البريكست وآمال التحفيز من قبل البنك المركزي الذي يعقد اجتماعه يوم الخميس المقبل.

وأقرت ملكة بريطانيا المقترح الذي أقره البرلمان باستبعاد البريكست بدون اتفاق ليصبح قانوناً رسمياً.

في حين، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني في الختام ليسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع.

بيانات اقتصادية

في أكبر اقتصاد حول العالم، نما ائتمان المستهلكين الأمريكيين بأسرع وتيرة في 20 شهراً مع ارتفاع الائتمان المتجدد.

وفي البيانات الاقتصادية الأوروبية، ارتفعت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو بشكل طفيف خلال الشهر الجاري مع مخاوف ركود الاقتصاد الألماني.

في حين، سجلت ألمانيا أكبر فائض في الميزان التجاري في 4 أشهر خلال يوليو/تموز الماضي مع قفزة الصادرات.

أما اقتصاد المملكة المتحدة فقد سجل نمواً بأكثر من التوقعات خلال يوليو/تموز المنقضي.

وفي الصين، تراجعت الصادرات بأكبر وتيرة منذ يونيو/حزيران الماضي، في حين ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى بكين بعكس التقديرات خلال الشهر المنصرم.

وواصلت مبيعات السيارات في الصين تراجعها للشهر الـ14 في غضون 15 شهراً خلال أغسطس/آب.

في حين أضافت الصين نحو 100 طن ذهب لاحتياطاتها منذ أن بدأ البنك المركزي عملية الشراء نهاية العام الماضي.

فيما خفضت اليابان تقديرات النمو الاقتصادي عن الربع الثاني من العام الجاري ليسجل 1.3 بالمائة على أساس سنوي.