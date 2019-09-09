أخبار عاجلة

محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مكاسب النفط تتصدر المشهد في الأسواق العالمية اليوم

Google+ Print
مكاسب النفط تتصدر المشهد في الأسواق العالمية اليوم مكاسب النفط تتصدر المشهد في الأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: جاءت مكاسب النفط على رأس الأحداث في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين مع آمال استمرار اتفاقية أوبك خفض الإنتاج.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوى منذ نهاية يوليو/تموز الماضي عند تسوية التعاملات حيث ارتفعت بنحو 2.4 بالمائة.

واستفادت أسعار الخام من التعهدات بالالتزام باتفاقية أوبك لخفض الإنتاج، بعد أن أكد على ذلك وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان.

كما صرح وزير الطاقة الإماراتي بأن أوبك وحلفاؤها من منتجي الخام ملتزمون بموازنة سوق النفط.

في حين تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم مع ترقب اجتماعات البنوك المركزية، في الوقت الذي نصح فيه محلل بشراء الذهب مع تراجع معدلات الفائدة.

مؤشرات الأسهم العالمية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم، حيث ارتفع "داو جونز" الصناعي وحيداً للجلسة الرابعة على التوالي.

في حين ارتفعت عوائد السندات بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في 3 أسابيع مع ترقب قرارات صناع السياسة النقدية.

وغلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم مع ترقب تطورات البريكست وآمال التحفيز من قبل البنك المركزي الذي يعقد اجتماعه يوم الخميس المقبل.

وأقرت ملكة بريطانيا المقترح الذي أقره البرلمان باستبعاد البريكست بدون اتفاق ليصبح قانوناً رسمياً.

في حين، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني في الختام ليسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع.

بيانات اقتصادية

في أكبر حول العالم، نما ائتمان المستهلكين الأمريكيين بأسرع وتيرة في 20 شهراً مع ارتفاع الائتمان المتجدد.

وفي البيانات الاقتصادية الأوروبية، ارتفعت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو بشكل طفيف خلال الشهر الجاري مع مخاوف ركود الاقتصاد الألماني.

في حين، سجلت ألمانيا أكبر فائض في الميزان التجاري في 4 أشهر خلال يوليو/تموز الماضي مع قفزة الصادرات.

أما اقتصاد المملكة المتحدة فقد سجل نمواً بأكثر من التوقعات خلال يوليو/تموز المنقضي.

وفي الصين، تراجعت الصادرات بأكبر وتيرة منذ يونيو/حزيران الماضي، في حين ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى بكين بعكس التقديرات خلال الشهر المنصرم.

وواصلت مبيعات السيارات في الصين تراجعها للشهر الـ14 في غضون 15 شهراً خلال أغسطس/آب.

في حين أضافت الصين نحو 100 طن ذهب لاحتياطاتها منذ أن بدأ البنك المركزي عملية الشراء نهاية العام الماضي.

فيما خفضت اليابان تقديرات النمو الاقتصادي عن الربع الثاني من العام الجاري ليسجل 1.3 بالمائة على أساس سنوي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
رئيس الشعبة العامة للمصوغات: أسباب ارتفاع أسعار الذهب مازالت قائمة بالرغم من انخفاضها الأيام الماضية

رئيس الشعبة العامة للمصوغات: أسباب ارتفاع أسعار الذهب مازالت قائمة بالرغم من انخفاضها الأيام الماضية

أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ترتفع بعكس المتوقع خلال أغسطس

أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ترتفع بعكس المتوقع خلال أغسطس

محدث.. الدولار يواصل المكاسب عالمياً بعد تغريدة ترامب وبيانات اقتصادية

محدث.. الدولار يواصل المكاسب عالمياً بعد تغريدة ترامب وبيانات اقتصادية

الحكيم في بيتك | تأثيرات بيئية واقتصادية بسبب حرائق الأمازون.. ومدي تأثيرها علينا ( حلقة كاملة)

الحكيم في بيتك | تأثيرات بيئية واقتصادية بسبب حرائق الأمازون.. ومدي تأثيرها علينا ( حلقة كاملة)