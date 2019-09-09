حزب الله: طائرات إسرائيلية قصفت شرق سوريا

RONEN ZVULUN

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب من مقره ببريطانيا ذكر في وقت سابق أن ضربات طائرات مجهولة أودت بحياة مقاتلين موالين لإيران وهاجمت مواقع ومستودعات أسلحة تابعة لهم في بلدة البوكمال قرب الحدود العراقية، حسب "رويترز".

وقالت وحدة الإعلام الحربي نقلا عن مصدر أمني في سوريا "استهدف العدو معسكرا قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه، لإيواء الجنود بعيدا عن بيوت المدنيين... كان المبنى خاليا وقت الاستهداف ولا توجد إصابات ابدا خلافا لما روج له إعلام العدو".

وأضافت أن الواقعة حدثت في منطقة البوكمال.

وتقول إسرائيل إنها نفذت مئات الضربات في سوريا وتريد منع إيران من أن يكون لها وجود عسكري دائم في سوريا ووجهت ضربات لشحنات أسلحة متطورة كانت في طريقها إلى حزب الله، حسب "رويترز".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على التقارير الخارجية.