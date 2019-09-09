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محدث.. "داو جونز" يغلق على ارتفاع للجلسة الرابعة

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محدث.. "داو جونز" يغلق على ارتفاع للجلسة الرابعة محدث.. "داو جونز" يغلق على ارتفاع للجلسة الرابعة

مباشر: ارتفع مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية للجلسة الرابعة على التوالي عند نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب التطورات التجارية واجتماعات البنوك المركزية.

وكان قطاع التكنولوجيا أكبر الخاسرين في "وول ستريت" بقيادة سهما "ألفابت" و"مايكروسوفت" اللذان هبطاً بنحو 0.9 بالمائة و1.1 بالمائة على التوالي.

في حين ارتفع سهما "ويلجرينز" و"كاتربيلر" بنحو 5.8 بالمائة و3.7 بالمائة على الترتيب ليقودا ارتفاع المؤشر الصناعي "داو جونز".

ويراقب المستثمرون التطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مع إعلان عودة المحادثات بين الطرفين، في الوقت الذي تشير فيه تقارير أن بكين عرضت شراء المزيد من السلع الزراعية الأمريكية مقابل أن تخفف واشنطن من القيود على "هواوي".

كما تنتظر الأسواق باهتمام اجتماعات البنوك المركزية خلال الأسبوعين الجاري والمقبل مع آمال المزيد من التيسير النقدي خاصة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه يومي 18 و19 من الشهر الجاري.

وعند إغلاق الجلسة، صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مسجلاً 26835 نقطة.

بينما استقر "المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" عند 2978 نقطة، وانخفض "ناسداك" المؤشر التكنولوجي بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 8087 نقطة.

وبحلول الساعة 8:07 مساءً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 98.289

مباشر (اقتصاد)

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