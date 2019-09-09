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مصر: زيادة سرعة الإنترنت نحو 4 مرات بحلول نهاية العام

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© Fotolia / Sergey Nivens

وبحسب تقرير لموقع "الأهرام" المصري تستهدف الوزارة أيضاً الوصول إلى سرعة 20 ميغابت بحلول نهاية العام الجاري.

ناقشت حلقة حوارية، على هامش مؤتمر يورومني، اليوم الإثنين، التطورات التي لحقت بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار الدعم الذي قدمته القيادة السياسية لهذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الحضور أنه في العام المالي الماضي 2018/ 2019، حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 16% مقارنة بـ 12% في العام السابق عليه.

ووصلت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% مقارنة بـ 3.2% في العام السابق عليه وهو ما يعادل 3.2-3.6 مليار دولار أمريكي.

ويبلغ معدل النمو الذي من المستهدف تحقيقه خلال العام القادم، 17.5% ، ثم الوصول إلى 18% وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% خلال الأعوام القادمة.

وتصل نسبة انتشار الإنترنت في إلى 45%، ومن المستهدف الوصول إلى 50%.

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