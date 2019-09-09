مايكروسوفت تحدث تطبيق To Do وتوقعات بإنهاء Wunderlist

أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لتطبيق إنشاء القوائم التابع لها (تو دو) To Do فُسّر على أنه خطوة في طريق إنهاء تطبيق إعدادات الأجندات (وندرليست) Wunderlist الذي استحوذت عليه قبل سنوات، وما يزال يحظى بشعبية كبيرة.

وكانت عملاقة البرمجيات الأمريكية قد استحوذت على (وندرليست) في عام 2015 بهدف الاستفادة من خبرات الفريق المطور للتطبيق في إنشاء تطبيق جديد لإنشاء القوائم يتكامل مع تطبيقاتها وخدماتها الأخرى. وبالفعل، أطلقت مايكروسوفت تطبيق (تو دو).

وبعد أن علم مؤسس تطبيق (وندرليست) – (كريستيان ربر) – عن نية مايكروسوفت إغلاق التطبيق نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ عبر فيها عن حزنه بهذا القرار، وأبدى رغبته في إعادة شراء التطبيق.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وقال ربر: “ما أزال حزينًا فمايكروسوفت تريد إنهاء (وندرليست)، مع أن الناس لا يزالون يحبونه ويستخدمونه. إني جاد (ساتيا ناديلا) و(ماركوس آش)، أرجوكما دعاني أشتريه مرة أخرى. حافظوا على الفريق، وركزوا على (تو دو)، ولن يغضب أحد إن أغلقتم (وندرليست)”.

ووعد ربر – إن تمكن من شراء التطبيق – بجعله مفتوح المصدر ومجاني. حتى أنه نشر في تغريدة أخرى قائمة بالأشياء التي يريد إضافتها إلى التطبيق، بما في ذلك مزايا: المجلدات المشاركة، والتعاون بين أعضاء الفريق، إلى جانب مزايا أخرى.

وأطلقت مايكروسوفت اليوم الاثنين تحديثًا لتطبيق (تو دو) يحسن من مظهر التطبيق، مع عدد من الخلفيات، بما في ذلك خلفية برج التلفاز في برلين، وهو أحد الموضوعات الشهيرة في تطبيق (وندرليست).

وأصبح التطبيق أيضًا يتضمن قوائم ذكية، ومخطط يومي ذا طابع شخصي ويوفر اقتراحات ذكية للمهام التي يحتاج المستخدم لإنجازها، ويدعم العمل على مختلف المنصات، بما في ذلك آي أو إس، وأندرويد، وويندوز، وماك.

ويتكامل التطبيق بإصداره الجديد مع تطبيقات مايكروسوفت الأخرى، مثل: آوتلوك، ومايكروسوفت (بلانر) Planner، والمساعد الرقمي (كورتانا)، وتطبيق (مايكروسوفت لانشر) Microsoft Launcher على أندرويد. كما أنها يدعم العمل مع مساعدات أخرى، مثل (أليكسا) من أمازون.

ويُعتقد أن مايكروسوفت تهدف من خلال التحديث الجديد إلى تشجيع المستخدمين على الانتقال من (وندرليست) إلى (تو دو). هذا؛ ويمكن تنزيل التحديث الجديد لتطبيق (تو دو) من الموقع الإلكتروني الخاص به.