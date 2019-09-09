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عوائد السندات الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع

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عوائد السندات الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع عوائد السندات الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع

مباشر: ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوى في 3 أسابيع خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية في الصين وترقب قرارات البنوك المركزية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع صادرات الصين بنحو 1 بالمائة مسجلةً أكبر وتيرة هبوط شهري منذ يونيو/حزيران الماضي.

ويترقب المستثمرون اجتماعات البنوك المركزية في ظل توقعات بأنها ستتجه إلى المزيد من التيسير النقدي حيث يجتمع المركزي الأوروبي يوم الخميس، فيما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وفي الوقت الحالي ترى الأسواق احتمالية 93.5 بالمائة لتخفيض الفائدة الأمريكية هذا الشهر بمقدار 25 نقطة أساس مقابل توقعات 6.5 بالمائة لتثبيتها، بحسب أداة "سي.إم.إي" التي تتتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم بالولايات المتحدة نمو ائتمان المستهلكين الأمريكيين بأسرع وتيرة منذ 2017.

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 1.629 بالمائة وهو أعلى مستوى منذ 13 أغسطس/آب الماضي.

كما صعد عائد الديون الحكومية لآجل عامين إلى مستوى 1.57 بالمائة، وارتفع عائد السندات الأمريكية لمدة 30 عاماً إلى 2.11 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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