ائتمان المستهلكين بالولايات المتحدة يرتفع بأسرع وتيرة منذ 2017

مباشر: نما ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة في 20 شهراً خلال يوليو/تموز الماضي، مع ارتفاع قوي للائتمان المتجدد.

وأوضحت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الإثنين، أن ائتمان المستهلكين بالولايات المتحدة زاد بنسبة 6.8 بالمائة أو ما يعادل 23.3 مليار دولار على أساس سنوى في يوليو/تموز الماضي، وهى أسرع وتيرة نمو منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وكان ائتمان المستهلكين الأمريكيين نما بنسبة 4 بالمائة أو 13.8 مليار دولار خلال يونيو/حزيران الماضي.

وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع ائتمان المستهلكين الأمريكيين بنحو 16.2 مليار دولار خلال يوليو/تموز المنصرم.

وأشارت البيانات إلى صعود قوي للائتمان المتجدد والذي يشمل بطاقات الائتمان بنسبة 11.2 بالمائة خلال يوليو/تموز، مقابل هبوط بلغ 0.2 بالمائة في الشهر السابق له.

فيما ارتفع الائتمان غير المتجدد والمتمثل في قروض الطلاب والسيارات بنحو 5.3 بالمائة خلال يوليو/تموز الماضي، مقابل صعود قدره 5.6 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 7:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.283.