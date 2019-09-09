محدث.. النفط يرتفع 2.4% ليسجل أعلى تسوية منذ نهاية يوليو

مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى منذ نهاية يوليو/تموز الماضي مع تعهدات من قبل أعضاء أوبك بدعم اتفاق خفض الإنتاج.

ويواصل الذهب الأسود الصعود لليوم الرابع على التوالي كما تلقى الدعم من تعليقات تشير إلى الاستمرار في اتفاقية أوبك لخفض مستويات الإنتاج النفطي.

واستفاد الخام من توقعات بأن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم "السعودية" ستواصل دعم اتفاقية خفض الإنتاج النفطي في ظل وزير الطاقة الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان.

كما صرح وزير الطاقة الإماراتي بأن أوبك وحلفاؤها من منتجي الخام ملتزمون بموازنة سوق النفط.

وعلى النقيض، فإن إنتاج روسيا من النفط تجاوز الحصة المحددة طبقاً لاتفاقية أوبك ومنتجي الخام من خارجها خلال شهر أغسطس/آب.

وعند تسوية الجلسة، صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنحو 2.4 بالمائة مسجلاً 57.85 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له العقد الأكثر نشاطاً منذ 31 يوليو/تموز الماضي.

وبحلول الساعة 6:54 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.9 بالمائة ليسجل 62.72 دولار للبرميل.