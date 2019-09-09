البنك المركزي: 14.3 مليار دولار إيرادات ليبيا النفطية خلال 8أشهر

مباشر: قال مصرف ليبيا المركزي، إن ليبيا حققت إيرادات نفطية بلغت 20.2 مليار دينار (14.3 مليار دولار) في الثمانية أشهر الأولى من العام.

وأضاف البنك المركزي في بيان يوم الاثنين، أن إجمالي إنفاق الحكومة في الفترة نفسها بلغ 24.9 مليار دينار، متجاوزا إجمالي الإيرادات البالغ 21.8 مليار دينار، بحسب رويترز.

وأشار البنك المركزي إلى أن الأموال المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط بلغت 2.7 مليار دولار، بينما بلغت الرسوم على مشتريات الدولار 14.9 مليار دينار.

وتقرر فرض تلك الرسوم العام الماضي من جانب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا، في محاولة لتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للعملة وسعر السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إن مدفوعات أجور العاملين في الحكومة بلغت 13.8 مليار دينار حتى نهاية يوليو/ تموز، مضيفا أنه لم يتلق بعد أرقام الإنفاق لشهر أغسطس /آب من وزارة المالية.

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