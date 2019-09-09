عضو بالمركزي البريطاني يحذر من مخاطر الأفكار الجديدة لتحفيز الاقتصاد

مباشر: قال عضو في بنك إنجلترا إن الأفكار الجديدة لتحفيز الاقتصاد في ظل الركود المحتمل بحاجة إلى التعامل معها بعناية، مشيراً إلى أن المركزي البريطاني لديه أدوات أقل تحت تصرفه مقارنة بالفترات التي سبقت مراحل الركود السابقة.

وأوضح "جيرتان فليج" في تصريحات خلال حدث اليوم الإثنين، أنه من الحكمة التفكير فيما يجب القيام به لتفادي حدوث صدمة اقتصادية في الوقت الذي يزداد فيه خطر الركود لاقتصاد بريطانيا في ظل البريكست، وفقاً لوكالة "رويترز".

وحذر عضو المركزي البريطاني من أن الاقتراحات بأن على بريطانيا أن تفكر في رفع هدف التضخم للبنك المركزي البالغ 2 بالمائة، مشيراً إلى أن هذا يمكن أن يخلق مخاوف من أن يتم رفعه مرة أخرى في المستقبل، مما قد يقوض مصداقيته.

مع انخفاض معدلات الفائدة في العديد من الدول وخفض شراء السندات بسبب تكاليف الاقتراض المنخفضة بالفعل تحول الاهتمام إلى زيادة الإنفاق العام أو التخفيضات الضريبية لتحفيز النمو.

وقال "فليج" إن الحيز المحدود للذخيرة بالنسبة للبنوك المركزية زاد من أهمية تفكير الحكومات في استخدام سياسات الضرائب والإنفاق لدعم اقتصاداتها.

ومع ذلك فإن الاقتراح الذي يدعو إلى التوزيع العشوائي للمال المجاني بين المستهلكين في محاولة لتحفيز زيادة الإنفاق وهو المصطلع المعروف بـ"هليكوبتر الأموال" يمكن أن يعرض الاستقلال التشغيلي البنك المركزي للخطر، وفقاً لعضو المركزي البريطاني.

وقال فليج: "أعتقد أن الاستقلال التشغيلي للبنك المركزي قد خدمنا بشكل جيد للغاية في الحفاظ على انخفاض التضخم وتوطيد توقعات التضخم".