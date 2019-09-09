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مصر تعلن موعد بدء بناء مفاعل "الضبعة" النووي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال حمزة "تم إصدار تراخيص قبول الموقع والموافقة على تقرير الأمان المبدئي المقدم من الشركة الروسية المنفذة وكذلك الموافقة على تقرير الأثر البيئي".

© Sputnik . The Egyptian presidency

وأضاف أن الأعمال التحضيرية الحالية مهمة حيث تشمل إنشاءات للمباني السكنية والإدارية وهذه الأعمال تستغرق من عامين إلى عامين ونصف وبعدها تبدأ عملية الإنشاء في بداية النصف الثاني من العام 2020، ما يعني أن الأعمال الخرسانية للمحطة سوف تبدأ في شهر تموز/يوليو من العام المقبل.

"ترخيص الإنشاء" هو ما تنتظره هيئة المحطات النووية وشركة "روس آتوم" المسؤولة عن إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميغا وات، لبدء أعمال الإنشاءات الخاصة بالمحطة.

إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزاره الكهرباء المصرية، أن هيئة المحطات النووية في انتظار إصدار إذن الإنشاء الخاص بالضبعة، كاشفا أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي المسؤولة عن إصدار هذا الإذن والموافقات البيئية والأمان النووية بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة النووية.

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