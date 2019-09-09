أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

دول مجلس التعاون الخليجي تبحث نظاماً لحماية المال العام

Google+ Print
دول مجلس التعاون الخليجي تبحث نظاماً لحماية المال العام دول مجلس التعاون الخليجي تبحث نظاماً لحماية المال العام

مسقط – مباشر: عقد رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين اجتماعهم الخامس في مسقط لبحث النظام الاسترشادي لحماية المال العام لدول المجلس.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق بالهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) الدكتور محمد بوزبر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع بحث مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد واتخذ عددا من الإجراءات تجاهها.

وذكر ان تلك الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع سبق أن أوصى بها وكلاء الأجهزة خلال اجتماعهم الرابع والتي من بينها مشروع النظام (القانون) الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون الخليجي ومشروع تحديث مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.

واشار إلى ان الاجتماع ناقش عددا من السياسات الأخرى المرتبطة بتطوير وترسيخ مقومات التعاون الخليجي المستقبلي في سياق حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

واشاد بالجهود التي بذلتها سلطنة عمان لإنجاح الاجتماع وكذلك الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي التي قامت بالتحضير وإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق أفضل النتائج التي تنصب في حماية المصالح المشتركة لدول المجلس.

وترأس الوفد الكويتي المشارك بالاجتماع الخليجي رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش.

ترشيحات

تكليفات حكومية بتكثيف الجهود لتشغيل خدمات مدينتي "صباح الأحمد" و"الخيرا"

وزير: أمير الكويت يستكمل الفحوصات الطبية بأمريكا.. وتأجيل لقائه ترامب

وزير الطاقة السعودي في أولى تصريحاته: ملتزمون باستقرار أسواق النفط

بيان مشترك من السعودية والإمارات بشأن التطورات في اليمن

رئاسة أركان الجيش الكويتي تنفي وجود أزمة مع العراق

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

ترامب.. ما سر رحيل "صقر الحروب"؟

ترامب.. ما سر رحيل "صقر الحروب"؟

مساء dmc - "ترامب " يتوعد طالبان باستخدام قوة عسكرية لم يسبق لواشنطن استخدامها علي مر التاريخ

مساء dmc - "ترامب " يتوعد طالبان باستخدام قوة عسكرية لم يسبق لواشنطن استخدامها علي مر التاريخ

محلل: دعوة ترامب لخفض الفائدة لمستوى صفر تصرف غير مسؤول

محلل: دعوة ترامب لخفض الفائدة لمستوى صفر تصرف غير مسؤول