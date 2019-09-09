الرئيس الجزائري المؤقت يجتمع بمجلس الوزراء منذ تعيينه..لأول مرة

مباشر: عقد الرئیس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح الیوم الاثنین أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ تعیینه رئیسا للدولة في التاسع من أبریل/نيسان الماضي.

وقالت الرئاسة الجزائریة في بیان نقلته وكالة الأنباء "واج"، إن "مجلس الوزراء سیناقش خلال اجتماعه عدة مواضیع منھا القانون العضوي للانتخابات وقانون السلطة المستقلة لتحضیر وتنظیم ومراقبة الانتخابات".

ویأتي ذلك بعدما سلمت (لجنة الوساطة والحوار) الجزائریة أمس الأحد تقریرھا النھائي لرئیس الدولة الذي كلفھا بإجراء مشاورات سیاسیة مع الأحزاب وفعالیات المجتمع المدني لتشكیل سلطة مستقلة لتنظیم الانتخابات واقتراح الآلیات الكفیلة بتنظیم انتخابات رئاسیة "شفافة ونزیھة".

وعلى صعید آخر أودع مسؤول الحزب الحاكم في الجزائر محمد جمیعي كتابا لدى رئیس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) تنازل بموجبه عن حصانته البرلمانیة استجابة لطلب وزارة العدل بغرض المثول أمام القضاء.

وقال الحزب الحاكم في بیان إن جمیعي "قرر التنازل طواعیة عن حصانته البرلمانیة مبدیا استعداده للخضوع للتحقیقات القضائیة في القضایا التي ورد فیھا اسمه".

كما أعلن كل من النائب عن ولایة (البرج) اسماعیل بن حمادي ونائب ولایة (باتنة) بري ساكر تنازلھما عن حصانتھما البرلمانیة تزامنا مع اجتماع اللجنة القانونیة والحریات الیوم للنظر في طلبات رفع الحصانة التي وجھھا وزیر العدل للغرفة التشریعیة.

یذكر أن مكتب المجلس الشعبي الوطني أحال الثلاثاء الماضي في أول اجتماع لھ بعد افتتاح الدورة البرلمانیة العادیة طلبات وزیر العدل برفع الحصانة عن جمیعي وبن حمادي وساكر.

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