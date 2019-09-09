كوريا الشمالية ترغب في عقد محادثات مع واشنطن هذا الشهر

مباشر: أعربت كوريا الشمالية عن رغبتها في استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في أواخر الشهر الجاري، لكنها حذرت من أن فرص التوصل إلى اتفاق قد تنتهي ما لم تتخذ واشنطن نهجاً جديداً.

ووافق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في اجتماع عقده في 30 يونيو/حزيران مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعادة فتح المحادثات المتوقفة منذ قمة فبراير/شباط الفاشلة في هانوي، لكن هذا لم يحدث على الرغم من النداءات المتكررة من واشنطن.

وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشوي سون هوي" في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الإثنين، إن بيونج يانج مستعدة لإجراء "مناقشات شاملة" مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر/أيلول الجاري في وقت ومكان يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

وشدد "تشوي" على أن واشنطن بحاجة إلى تقديم نهج جديد وإلا سوف تنهار المحادثات مرة أخرى.

ومن جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "ليس لدينا أي اجتماعات مع كوريا الشمالية للإعلان عنها في هذا الوقت"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو ذكر يوم الأحد الماضي أنه يأمل في العودة إلى محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، حدد "كيم" مهلة في نهاية العام للولايات المتحدة لإظهار المزيد من المرونة في المحادثات التي انهارت في فبراير/شباط بسبب مطالب الولايات المتحدة لكوريا الشمالية بالتخلي عن جميع أسلحتها النووية ورغبة بيونج يانج بالتخفيف من العقوبات الأمريكية.