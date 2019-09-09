محدث.. أسعار الذهب تتراجع عند التسوية للجلسة الثالثة

مباشر: عاودت أسعار الذهب الهبوط عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وترقب قرارات صناع السياسة النقدية.

واستفاد المعدن النفيس في وقت سابق من التعاملات من تحول الدولار الأمريكي للهبوط وسط احتمالات متزايدة باتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، لكنه عاود الهبوط مجدداً.

وكان رئيس الفيدرالي قد أكد أن البنك سوف يتخذ كافية الإجراءات اللازمة للحفاظ على التوسع الاقتصادي.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الجاري اجتماع سياسته النقدية، وسط توقعات بخطوات واضحة في اتجاه تيسير السياسة النقديةح لتحفيز النمو الاقتصادي المتباطأ.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.40 دولار عند 1511.10 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1523.80 دولار في الاتجاه الصاعد، و1505.50 دولار للأوقية في الاتجاه الهابط.

وبحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة أو ما يعادل 3.33 دولار للأوقية مُسجلاً 1503.49 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة عند 98.225.