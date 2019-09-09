"النقد الدولي":الصندوق السيادي السعودي يستثمر 210 مليارات ريال بـ3 سنوات

الرياض- مباشر: قال صندوق النقد الدولي، إن الصندوق السيادي السعودي يقوم بدور محوري في تحفيز ودعم جدول أعمال الإصلاحات الحكومية.

وأضاف الصندوق، في تقرير القضايا المختارة ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2019، أنه من المتوقع قيام صندوق الاستثمارات العامة بضخ استثمارات بقيمة 210 مليارات ريال - تعادل 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي - في التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير على المستويين المحلي والعالمي، خلال 3 سنوات مُقبلة.

وتابع النقد الدولي: أصول صندوق الاستثمارات العامة زادت بالفعل من 570 مليار ريال إلى 840 مليار ريال وتهدف الحكومة لزيادة أصوله لأكثر من 7 تريليونات ريال بحلول عام 2030، وتحقيق عائد سنوي 4 إلى 5 بالمائة.

وأشار إلى أن الصندوق السيادي السعودي يدعم المشاريع العملاقة بما في ذلك نيوم والبحر الأحمر والقدية، ويسعى إلى دعم توطين التكنولوجيا والدراية الفنية من خلال إطلاق قطاعات جديدة، من خلال شراكات عالمية مع شركاء عالميين.

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