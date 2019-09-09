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تقرير:البنك الدولي يخفض تقديرات نمو اقتصاد إندونيسيا بسبب 4 عوامل

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تقرير:البنك الدولي يخفض تقديرات نمو اقتصاد إندونيسيا بسبب 4 عوامل تقرير:البنك الدولي يخفض تقديرات نمو اقتصاد إندونيسيا بسبب 4 عوامل

مباشر: ذكر تقرير أن البنك الدولي خفض تقديرات النمو الاقتصادي لإندونيسيا أدنى 5 بالمائة خلال العام المقبل، لتكون أدنى وتيرة نمو منذ 2015.

ووفقاً لوكالة "بلومبرج" اليوم الإثنين فإن البنك الدولي أرسل هذه التوقعات إلى الرئيس الإندونيسي "جوكو ودودو" خلال الشهر الجاري مشيراً إلى أن نمو الدولة الآسيوية سوف يتباطأ إلى 4.9 بالمائة في العام المقبل.

وتعتبر هذه التقديرات أقل من التوقعات التي ذكرها البنك الدولي في تقرير يونيو/ حزيران الماضي والذي كان يرى خلاله أن اقتصاد إندونسيا سوف ينمو بنحو 5.1 بالمائة خلال العامين الجاري والمقبل.

وترى الإندونسية أن الاقتصاد سوف ينمو بنحو 5.3 بالمائة و5.1 خلال العامين الحالي والمقبل على التوالي.

وذكر البنك الدولي أنه خفض تقديرات نمو اقتصاد إندونسيا يرجع إلى التوترات التجارية والجيوسياسية إلى جانب عدم اليقين المتعلق بالبريكست والأزمة في هونج كونج.

وأوضح البنك أن هذه المخاطر قد تتسبب صدمة اقتصادية سلبية وستؤدي إلى تدفقات كبيرة للرأس المال خارج إندونسيا بأكبر وتيرة في عقد.

وأضاف البنك الدولي أن  اعتماد إندونيسيا على الاستثمار الأجنبي في الأسهم والسندات يجعلها أكثر عرضة للتدفقات الخارجة عندما ترتفع المخاطر العالمية.

وقال البنك الدولي إنه يتعين على الحكومة تركيز جهودها على تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر بدلاً من تقليل عجز الحساب الجاري.

مباشر (اقتصاد)

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