الخطوط الجوية البريطانية تلغي معظم رحلاتها بسبب إضراب الطيارين

مباشر: أغلقت الخطوط الجوية البريطانية جميع رحلاتها تقريباً اليوم الاثنين تزامناً مع بدء طياري الشركة إضراب لمدة يومين بسبب الأجور.

وأغلقت الشركة التي هي جزء من مجموعة "آي.إيه.جي" 1700 رحلة من وإلى مطاري "هيثرو" و"جاتويك" في لندن يومي الإثنين والثلاثاء قبل الإضراب الذي ينظمه اتحاد طياري الخطوط الجوية البريطانية، وهو أول إضراب على الإطلاق لطياري الشركة.

وأعرب "أليكس كروز" المدير التنفيذي للشركة البريطانية في تصريحات لهيئة الإذاعة "بي.بي.سي" عن أسفه للإجراءات التي اتخذها اتحاد الطيارين والتتي وضعت الشركة في هذا الموقف.

وتابع "كروز": "هذا بكل تأكيد هدف ذاتي للطيارين وسيؤدي لمعاقبة العملاء ومعاقبة علامتنا التجارية وبقية الزملاء".

وعرضت الخطوط الجوية البريطانية زيادة 11.5 بالمائة في أجور الطيارين على مدى ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن هذا سيرفع دخل أعلى طياريها أجراً من 167 ألف جنيه استرليني (205 آلاف دولار) سنوياً، إلى جانب بدلات قيمتها 16 ألف إسترليني، لأكثر قليلاً من 200 ألف إسترليني.

ويبلغ متوسط دخل طياري الشركة البريطانية نحو 90 ألف إسترليني سنوياً، لكن اتحاد الطيارين يطالب بأن تشمل اتفاقية الأجور حصة من الأرباح.