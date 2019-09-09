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صناديق استثمار الذهب في الهند تشهد أكبر تدفقات داخلة بـ6سنوات

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صناديق استثمار الذهب في الهند تشهد أكبر تدفقات داخلة بـ6سنوات صناديق استثمار الذهب في الهند تشهد أكبر تدفقات داخلة بـ6سنوات

مباشر: شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب في الهند أكبر تدفقات داخلة في أكثر من 6 سنوات، مع لجوء المستثمرين للملاذ الآمنة.

وذكرت بيانات جمعية صناديق الاستثمار في الهند، اليوم الإثنين، أن صافي التدفقات الداخلة في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والمدعومة من الذهب بلغت 1.45 مليار روبية (20 مليون دولار)  خلال الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2012، بحسب وكالة "بلومبرج".

أوضحت البيانات أن هذه أول مرة تتجاوز فيها مشتريات صناديق استثمار الذهب للمبيعات منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبلغت صافي الأصول المدارة من قبل 12 صندوق استثمار في الذهب في الهند نحو 57.99 مليار روبية بنهاية أغسطس/آب الماضي، وفقاً للبيانات.

ومن بداية العام الجاري، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر في الهند بنحو 23 بالمائة وسط زيادة الدولة لضرائب الاستيراد في يوليو/تموز الماضي، ومع تواجع النمو الاقتصادي لأدنى مستوى في 6 سنوات.

وتتزامن مكاسب الذهب في الهند مع ارتفاع سعر المعدن عالمياً جراء التوترات التجارية واتجاه البنوك المركزية للتيسير النقدي.

مباشر (اقتصاد)

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