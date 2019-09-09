بعد أكثر من عامين على الحصار... ماذا خسرت قطر؟

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إذ قال مصدر قطري باتصال مع "سبوتنيك" إن الدوحة لا تريد الدخول في حرب إعلامية جديدة، وهناك توجيهات بعدم تناول الأزمة الخليجية مع قطر بالشرح والتحليل في تلك المرحلة والاكتفاء بما يصدر عن الجهات الرسمية والحكومية.

وأضاف المصدر، "السعودية والإمارات أعادت الشروط القديمة المجحفة بحق قطر من جديد في بيانها الأخير وفي الوقت ذاته رفضت الدوحة كل ما جاء في البيان الأخير جملة وتفصيلا"، مؤكدا أن "القطريين حكومة وشعبا ليسوا في حاجة إلى السعودية والإمارات، وتسير الأمور الآن بأفضل ما يمكن".

وأكد المصدر، "لا نستطيع القول أن هناك رابح فعلي من تلك الأزمة فالجميع متضررون بما فيهم مصر، حيث لا تجدد تأشيرات الدخول أو الإقامة لهم في الوقت الراهن، الجميع متضرر ولكن بدرجات متفاوتة والسعودية والإمارات هم الأكثر تضررا نظرا لما لديهم من أزمات في اليمن وليبيا ومع ذلك يظل العامة هم الأكثر تضررا في تلك الأزمة".

وأوضح المصدر، أن قطر "تجاوزت مرحلة التعايش مع الأزمة وأصبحت تعتمد على نفسها، فعلى سبيل المثال أصبحنا اليوم نصدر الحليب ومشتقاته إلى عمان والكويت وأصبح لدينا فائض في الإنتاج الزراعي والحيواني، ولدينا المعاهد الصيدلية والطبية، واليوم تريد البنية التحتية القطرية أن تكون عالمية لتستقبل كأس العالم 2022".

وأشار المصدر إلى أن الدوحة "سارت في طريق التنمية منذ العام 2017 بعد المقاطعة وأصبح لدينا ميناء ومطار قويين على مستوى عالي".

وقالت الخارجية القطرية في بيان، اليوم الاثنين، ردا على بيان سعودي صدر أول من أمس "دولة قطر ملتزمة بسيادة القانون الدولي. ولا أدل على ذلك من أنها في كل منعطف من منعطفات هذه الأزمة اختارت أن تتعاون مع آليات القانون الدولي للتوصل إلى حل سلمي."

وأضافت الخارجية إنها "تدعو المملكة العربية السعودية إلى أن تحذو حذوها وأن تكون لديها الشجاعة لتقديم ادعاءاتها وأدلتها إلى الهيئات الدولية المستقلة والتعاون مع جهود الوساطة الكويتية المستمرة للتوصل إلى نهاية لهذه الأزمة".

وتابعت الخارجية القطرية "حل هذه الأزمة ورفع الحصار غير القانوني المفروض على قطر منذ 5 حزيران/يونيو 2017 لن يعود بالفائدة على القطريين فقط، بل أيضاً على الأشقاء السعوديين الذين يعانون أيضًا من التدابير التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية ضد القطريين، ومنهم آباء، وأمهات وإخوة وأخوات وطلاب وأصدقاء الشعب السعودي".

وكانت السعودية أكدت، في بيان صدر أول من أمس، على حق المواطنين القطريين في دخول أراضيها، وفق الإجراءات النظامية المتعامل بها في لبلاد، فيما شددت على موقفها من مقاطعة الدوحة حماية لأمنها الوطني.