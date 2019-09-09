حماس تعلن "مضطرة": حملة سعودية غريبة تطال الفلسطينين في المملكة

وأعلنت الحركة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، عن اعتقال محمد صالح الخضيري القيادي في الحركة والمقيم في المملكة.

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وقالت الحركة في بيانها، "أقدم جهاز مباحث أمن الدولة السعودي، يوم الخميس 4/4/2019، على اعتقال الأخ د.محمد صالح الخضري (أبو هاني)، المقيم في جدّة منذ نحو ثلاثة عقود".

ووصفت الحركة اعتقال أبو هاني بأنه "خطوة غريبة ومستهجنة".

وأشارت الحركة إلى أن القيادي كان مسؤولا عن إدارة العلاقة مع السعودية على مدى عقدين من الزمان... وتقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وقالت "حماس" إنه "لم يشفع له (أبو هاني) سِنّه، الذي بلغ (81) عاماً، ولا وضعه الصحي، حيث يعاني من مرض عضال، ولا مكانته العلمية، كونه أحد أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال الأنف والأذن والحنجرة، ولا مكانته النضالية، التي عرف فيها بخدماته الجليلة التي قدمها للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داخل فلسطين وخارجها".

​وأشارت الحركة إلى أنه "لم يقتصر الأمر على اعتقاله، وإنّما تم اعتقال نجله الأكبر (د. هاني)، دون أي مبرّر، ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية".

وقالت الحركة إنها التزمت الصمت على مدى ما يزيد عن خمسة أشهر "لإفساح المجال أمام الاتصالات الدبلوماسية، ومساعي الوسطاء، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن".

وتابعت "لذا تجد الحركة نفسها مضطرّة للإعلان عن ذلك، مطالبة السلطات السعودية، بإطلاق سراح الأخ الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة".