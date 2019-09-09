أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الخطوط الجوية البريطانية تُلغي معظم رحلاتها بسبب إضراب الطيارين

Google+ Print
الخطوط الجوية البريطانية تُلغي معظم رحلاتها بسبب إضراب الطيارين الخطوط الجوية البريطانية تُلغي معظم رحلاتها بسبب إضراب الطيارين

مباشر: أغلقت الخطوط الجوية البريطانية جميع رحلاتها تقريباً اليوم الاثنين تزامناً مع بدء طياري الشركة إضراب لمدة يومين بسبب الأجور.

وأغلقت الشركة التي هي جزء من مجموعة "آي.إيه.جي" 1700 رحلة من وإلى مطاري "هيثرو" و"جاتويك" في لندن يومي الإثنين والثلاثاء قبل الإضراب الذي ينظمه اتحاد طياري الخطوط الجوية البريطانية، وهو أول إضراب على الإطلاق لطياري الشركة.

وأعرب "أليكس كروز" المدير التنفيذي للشركة البريطانية في تصريحات لهيئة الإذاعة "بي.بي.سي" عن أسفه للإجراءات التي اتخذها اتحاد الطيارين والتتي وضعت الشركة في هذا الموقف.

وتابع "كروز": "هذا بكل تأكيد هدف ذاتي للطيارين وسيؤدي لمعاقبة العملاء ومعاقبة علامتنا التجارية وبقية الزملاء".

وعرضت الخطوط الجوية البريطانية زيادة 11.5 بالمائة في أجور الطيارين على مدى ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن هذا سيرفع دخل أعلى طياريها أجراً من 167 ألف جنيه استرليني (205 آلاف دولار) سنوياً، إلى جانب بدلات قيمتها 16 ألف إسترليني، لأكثر قليلاً من 200 ألف إسترليني.

ويبلغ متوسط دخل طياري الشركة البريطانية نحو 90 ألف إسترليني سنوياً، لكن اتحاد الطيارين يطالب بأن تشمل اتفاقية الأجور حصة من الأرباح.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أوبك تخفض توقعاتها لطلب النفط في 2020

أوبك تخفض توقعاتها لطلب النفط في 2020

تقلبات النفط تثير اهتمامات الأسواق العالمية اليوم

تقلبات النفط تثير اهتمامات الأسواق العالمية اليوم

محدث.. سهم آبل يرتفع 3% بالختام بعد إصدارات "أيفون 11"

محدث.. سهم آبل يرتفع 3% بالختام بعد إصدارات "أيفون 11"

الجبير ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

الجبير ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية