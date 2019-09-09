دعوة من منظمة التعاون الإسلامي بشأن السودان

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ناشد الأمين العام للمنظمة الدول الأعضاء بتقديم المساعدات الإنسانية للسودان في هذه المرحلة الحرجة في تاريخه، في إطار تقديم الدعم الاقتصادي للسودان، بغية تحسين الأوضاع الراهنة.

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول وفد من منظمة التعاون الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، لتقديم المساعدات إلى المتضررين في هذا البلد.

© AP Photo / Hussein Malla

ومن المقرر أن يلتقي الوفد بالمسؤولين في وزارة الصحة السودانية ومفوضية العون الإنساني.

ويقوم الوفد بجولة تفقدية لتقييم الضرر الذي وقع على المؤسسات التعليمية والصحية في ولاية الخرطوم، بهدف إسهام المنظمة في جهود إعادة الاعمار والبناء للمدارس والمستشفيات المتأثرة من هذه الكارثة.

وضربت السيول والفيضانات، مؤخرا، عددا من المناطق والقرى بمناطق السودان المختلفة، ما تسبب في وفاة أكثر من 100 شخص؛ كما دمرت آلاف المنازل بولايتي الجزيرة في "وسط" وكسلا، شرقي السودان.

ووفقا لتقارير محلية، شهدت مناسيب النيل لهذا العام أعلى المعدلات، مما ينذر بالخطر على سكان المدن والقرى الواقعة على شواطئ النهر.