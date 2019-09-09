محدث.. هبوط الأسهم الأوروبية بالختام مع ترقب البريكست وآمال التحفيز

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب معركة البريكست والآمال الحذرة حيال التحفيز العالمي.

وكانت أسهم شركات الأغذية والمشروبات أكبر الخاسرين حيث تراجعت بنحو 1.7 بالمائة، بينما كان قطاع السيارات أكبر الرابحين بمكاسب 2 بالمائة.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى الفوضى السياسية فيما يتعلق بالبريكست وسط تصميم رئيس الوزراء بوريس جونسون على المغادرة من عضوية الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول وتمسك أعضاء البرلمان باستبعاد سيناريو البريكست الصعب.

وأفادت صحيفة "ذا ديلي تلجراف" البريطانية أمس الأحد، بأن جونسون أعد استراتيجية قانونية لمواجهة محاولات مشرعي البرلمان تمديد البريكست لمدة ثلاثة أشهر.

وفي الوقت نفسه استفادت الأسواق المالية في أوروبا من آمال التحفيز العالمي بعد تحرك الصين لدعم اقتصادها من خلال خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك، كما أبدى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول استعداده لدعم التوسع الاقتصادي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس المقبل وسط ترقب اتخاذ إجراءات تحفيزية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سجلت ألمانيا أكبر فائض للميزان التجاري في 4 أشهر، فيما نما اقتصاد المملكة المتحدة بأكثر من التوقعات.

وعند ختام التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.2 بالمائة عند مستوى 386.06 نقطة، كما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.6 بالمائة إلى 7235.8 نقطة.

وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 12226.1 نقطة، بينما شهد المؤشر الفرنسي "كاك" انخفاضاُ بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 5588.9 نقطة.

وبحلول الساعة 4:07 مساءً بتوقيت جرينتسش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 1.1056 دولار.