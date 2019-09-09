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تراجع عدد السائحين الوافدين لهونج كونج 40% خلال أغسطس

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تراجع عدد السائحين الوافدين لهونج كونج 40% خلال أغسطس تراجع عدد السائحين الوافدين لهونج كونج 40% خلال أغسطس

مباشر: انخفض عدد السائحين الوافدين إلى هونج كونج بأكبر وتيرة منذ عام 2003، مع استمرار التظاهرات داخل البلاد لمدة 15 أسبوعاً.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية في البلاد، أمس الأحد، أن عدد وصول الأجانب إلى البلاد بغرض السياحة تراجعت بنحو 40 بالمائة في أغسطس/آب على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ مايو/آيار 2003، بحسب وكالة "بلومبرج".

وذكر الوزير "بول شون" أن القضايا الاجتماعية في الشهور القليلة الماضية وبشكل خاص صدامات العنف المستمرة ومحاصرة المطار وإغلاق الطرق أثرت بشكل خطير على الصورة الدولية لهونج كونج وآمن المدينة.

وأضاف شون: "أكثر شيء مثير للقلق هو أن الموقف من غير المحتمل أن يتحول في المستقبل القريب".

وأكد وزير مالية هونج كونج أن صناعات الفندقة والتجزئة والسياحة في البلاد تأثرت بشكل كبير، وأن معدلات الإشغالات داخل الفنادق في بعض الأحياء تراجعت بأكثر من النصف وسط هبوط الغرف بنحو 40 بالمائة إلى 70 بالمائة.

وشدد المسؤول أن العديد من رحلات واجتماعات العمل تأجلت أو تم نقلها إلى مناطق أخرى.

مباشر (اقتصاد)

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