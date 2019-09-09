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وزير الخارجية المصري يلتقي رئيس المجلس السيادي السوداني

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وزير الخارجية المصري يلتقي رئيس المجلس السيادي السوداني وزير الخارجية المصري يلتقي رئيس المجلس السيادي السوداني

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري، في بيان، إن "الوزير شكري استهل اللقاء بنقل رسالة دعم للسودان من الرئيس عبد الفتاح إلى أخيه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، معربا عن تقدير القاهرة لنجاح السودان في الانتقال بشكل سلس إلى المرحلة الجديدة، وبدء مسار العمل الحقيقي نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق".

كما أكد شكري حرص على عودة السودان لدورها الطبيعي في محيطها الإقليمي والعربي والأفريقي، مقدما التهنئة على تشكيل السودانية الجديدة وفقا للوثيقة الدستورية، وصدور قرار رفع تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد الأفريقي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء تناول آليات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب شكري عن اهتمام مصر بدفع مسار التعاون مع السودان في كافة مجالات التنمية إلى آفاق أرحب، وعلى رأسها مجالات التعليم والصحة والربط الكهربائي وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يُحقق مصالح البلدين ويُلبي تطلعات وآمال شعبيّ وادي النيل في الرخاء والتنمية. كما تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف مفاوضات سد النهضة.

كما ذكر حافظ أن رئيس المجلس السيادي السوداني طلب خلال اللقاء نقل تحياته الرئيس المصري، معربا عن تقديره الكبير لدور مصر الداعم للسودان خلال المرحلة الأخيرة، وبما أسهم في تجاوز صعوبات تلك المرحلة، حيث أكد على تطلُع السودان لمواصلة تدعيم العلاقات الراسخة والاستراتيجية مع مصر.

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