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الإمارات بصدد إطلاق مشروع محطة لتوليد الكهرباء الأعلى كفاءة في الدولة

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وأوضح المزروعي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن "هذا المشروع سيجعل الهيئة الأعلى في منطقة الخليج من ناحية كفاءة إنتاج الكهرباء؛ وذلك في إطار خطة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة بطريقة مدروسة واقتصادية تقلل من الاستهلاك المفرط لموارد الطاقة والبصمة البيئية".

© AP Photo / Jon Gambrell

وتابع "كذلك، فإن الهيئة تستهدف تحويل عملية تحلية المياه عن طريق التناضح العكسي بنسبة 100 بالمئة، ما يمثل جزءا من استراتيجية دولة الإمارات للأمن المائي، من خلال إنشاء محطة لتحلية المياه في إمارة أم القيوين بطاقة إنتاجية 150 مليون غالون".

جاءت تصريحات المزروعي، على هامش مشاركة في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين بأبوظبي، اليوم.

وتستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وفقا للوزير، تخفيض الاستهلاك بواقع 40 بالمئة، عن طريق طرح تقنيات جديدة مثل المدن الذكية والأنظمة، التي تساعد سكان الإمارات على الاستخدام الأمثل وتغير أنماط الاستهلاك.

وفيما يخص المبادرات التي تحفز مجتمع الأعمال في الدولة، أطلقت الهيئة مبادرة لتشجيع قطاع الصناعة، لجذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات لهذا القطاع الحيوي بالإمارات.

وفي هذا الصدد، قدمت الدولة تخفيضات بالتعرفة للمصانع، بالإضافة إلى توزيع رسوم التوصيل على عدد من السنوات، بعد أن كان يتم دفعها قبل تشغيل المصنع.

وتشهد الإمارات نموا في الطلب على الطاقة، ما بين 4 إلى 6 بالمئة؛ الأمر الذي يتطلب الإسراع في التحول في الاعتماد على الكفاءة العالية في عملية توليد وإنتاج الكهرباء والماء.

SputnikNews

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