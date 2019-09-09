ملكة بريطانيا تقر قانوناً يمنع البريكست بدون اتفاق

مباشر: وافقت ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية على تحويل مشروع قانون يهدف إلى منع تمرير البريكست بدون اتفاق في نهاية الشهر المقبل، كما أن رئيس مجلس العموم أعلن اعتزامه الاستقاله من منصبه.

وتشير الموافقة الملكية إلى أن المقترح الذي أقره مجلسي البرلمان البريطاني في الأسبوع الماضي بات قانوناً رسمياً.

ويعني ذلك أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أمام خيارين أحدهما تقديم صفقة تنظم العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد عملية البريكست تتمتع بالقبول في البرلمان أو طلب تمديد موعد عملية الخروج لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

ويتمسك جونسون بإتمام عملية البريكست في الموعد النهائي المحدد سابقاً يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لدرجة أنه عبر عن تفضيله الموت داخل حفرة على ألا يطلب التأجيل من الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم مجلس العموم البريطاني "جون بيركو" أنه سوف يتنحى عن منصبه في الانتخابات العامة المقبلة أو بحلول موعد البريكست النهائي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أيهما أقرب.

وقال بيركو، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس العموم منذ عام 2009 خلفاً لـ"مايكل مارتن"، متحدثاً أمام البرلمان البريطاني اليوم إن فترة ولايته البالغة 10 سنوات تقترب من نهايتها.

وعبر بيركو على حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر" عن سعادته بالتحية التي تلقاها من أعضاء مجلس العموم.

ويشهد الجنيه الإسترليني مكاسب ملحوظة خلال تعاملات اليوم ليتجاوز 1.23 دولار مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو/تموز الماضي.