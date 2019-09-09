أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أبرز تصريحات القادة باليوم الأول لمؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي

Google+ Print

أبوظبي- مباشر: انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويقام المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

وتعد الدورة الـ24 للمؤتمر الأكبر من نوعها؛ حيث تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص.

ويستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات.

ويرصد "مباشر" أبرز تصريحات القادة خلال اليوم الأول من مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، كالتالي:

أهم 10 معلومات عن أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة ينطلق بأبوظبي

Ø£Ø«ÙØ§Ø¡ Ø§ÙÙØ¹Ø§ÙÙØ§Øª Ø§ÙØ±Ø¦ÙØ³ÙØ© ÙÙÙØ¤ØªÙØ± Ø§ÙØªÙ Ø£ÙÙÙØª Ø£ÙØ³ Ø¨Ø­Ø¶ÙØ± ÙØ²ÙØ± Ø§ÙØ·Ø§ÙØ© Ø§ÙØ¥ÙØ§Ø±Ø§ØªÙ Ø³ÙÙÙ Ø§ÙÙØ²Ø±ÙØ¹Ù

المزروعي: استراتيجية الإمارات تعتمد على 50% من الطاقة النظيفة (فيديو)

ÙØ²ÙØ± Ø§ÙØ·Ø§ÙØ© Ø§ÙØ¥ÙØ§Ø±Ø§ØªÙ Ø³ÙÙÙ Ø§ÙÙØ²Ø±ÙØ¹Ù Ø®ÙØ§Ù ÙØ¤ØªÙØ± Ø§ÙØ·Ø§ÙØ© Ø§ÙØ¹Ø§ÙÙÙ ÙÙ Ø£Ø¨Ù Ø¸Ø¨Ù 2019

بالصور.. وزير الطاقة السعودي الجديد يشارك بمؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

Ø¬Ø§ÙØ¨ ÙÙ ÙØ´Ø§Ø±ÙØ© ÙØ²ÙØ± Ø§ÙØ·Ø§ÙØ© Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ© Ø¨ÙØ¤ØªÙØ± Ø§ÙØ·Ø§ÙØ© Ø§ÙØ¹Ø§ÙÙÙ ÙÙ Ø£Ø¨ÙØ¸Ø¨Ù

وزير الطاقة السعودي: ركائز السياسة النفطية للمملكة لن تتغير

Ø§ÙØ£ÙÙØ± Ø¹Ø¨Ø¯Ø§ÙØ¹Ø²ÙØ² Ø¨Ù Ø³ÙÙØ§Ù ÙØ²ÙØ± Ø§ÙØ·Ø§ÙØ© Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯Ù Ø§ÙØ¬Ø¯ÙØ¯

وزير الطاقة السعودي في أولى تصريحاته: ملتزمون باستقرار أسواق النفط

ÙØ²ÙØ± Ø§ÙØ·Ø§ÙØ© Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ Ø§ÙØ£ÙÙØ± Ø¹Ø¨Ø¯Ø§ÙØ¹Ø²ÙØ² Ø¨Ù Ø³ÙÙØ§Ù Ø®ÙØ§Ù ØªØ£Ø¯ÙØ© Ø§ÙÙØ³Ù

وزير الطاقة السعودي: إجراء طرح أرامكو بأقرب وقت ممكن

Ø´Ø¹Ø§Ø± Ø´Ø±ÙØ© Ø£Ø±Ø§ÙÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ©

وزير: السعودية تمضي قدماً بإنتاج اليورانيوم للأغراض السلمية

Ø¬Ø§ÙØ¨ ÙÙ ÙØ´Ø§Ø±ÙØ© ÙØ²ÙØ± Ø§ÙØ·Ø§ÙØ© Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯Ù ÙÙ ÙØ¤ØªÙØ± Ø£Ø¨ÙØ¸Ø¨Ù

سلطان الجابر:"أدنوك" تستهدف زيادة إنتاج النفط اليومي لـ4 ملايين برميل (فيديو)

Ø±Ø¦ÙØ³ Ø´Ø±ÙØ© Ø¨ØªØ±ÙÙ Ø£Ø¨ÙØ¸Ø¨Ù Ø§ÙÙØ·ÙÙØ©

وزير النفط العماني: تحديد حاجة السوق لتخفيضات إضافية سابق لأوانه

ÙØ²ÙØ± Ø§ÙÙÙØ· Ø§ÙØ¹ÙØ§ÙÙØ ÙØ­ÙØ¯ Ø­ÙØ¯ Ø§ÙØ±ÙØ­Ù- Ø£Ø±Ø´ÙÙÙØ©

باركيندو: "أوبك" مستمرة بالعمل مع الحلفاء لاستقرار أسواق النفط

Ø§ÙØ£ÙÙÙ Ø§ÙØ¹Ø§Ù ÙÙÙØ¸ÙØ© Ø£ÙØ¨Ù- ÙØ­ÙØ¯ Ø¨Ø§Ø±ÙÙÙØ¯ÙØ Ø£Ø±Ø´ÙÙÙØ©

تعرف على أهم المحطات التاريخية لأكبر تجمع عالمي بقطاع الطاقة

Ø´Ø¹Ø§Ø± ÙØ¤ØªÙØ± Ø§ÙØ·Ø§ÙØ© Ø§ÙØ¹Ø§ÙÙÙ Ø§ÙØ±Ø§Ø¨Ø¹ ÙØ§ÙØ¹Ø´Ø±ÙÙ

مسؤول إماراتي: انطلاق مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي يؤكد مكانتها العالمية

Ø±Ø¦ÙØ³ Ø¯Ø§Ø¦Ø±Ø© Ø§ÙØ·Ø§ÙØ© ÙÙ Ø£Ø¨ÙØ¸Ø¨ÙØ Ø¹ÙÙØ¶Ù ÙØ±Ø´Ø¯ Ø§ÙÙØ±Ø±

وزير النفط الكويتي: المؤتمر العالمي للطاقة يهدف لمواجهة التحديات (فيديو)

ÙØ²ÙØ± Ø§ÙÙÙØ· ÙØ§ÙÙÙØ±Ø¨Ø§Ø¡ ÙØ§ÙÙÙØ§Ù Ø¨Ø¯ÙÙØ© Ø§ÙÙÙÙØª Ø®Ø§ÙØ¯ Ø§ÙÙØ§Ø¶Ù - Ø£Ø±Ø´ÙÙÙØ©

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

فيديو يحبس الأنفاس لحادث مروري في الصين

فيديو يحبس الأنفاس لحادث مروري في الصين

آبل تخفي رسالة سرية في آخر فيديو لها على يوتيوب

آبل تخفي رسالة سرية في آخر فيديو لها على يوتيوب

تسريب فيديو يكشف خبايا ميزة Motion Sense في بكسل 4 المرتقب

تسريب فيديو يكشف خبايا ميزة Motion Sense في بكسل 4 المرتقب