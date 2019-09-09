أبرز تصريحات القادة باليوم الأول لمؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي

أبوظبي- مباشر: انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويقام المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

وتعد الدورة الـ24 للمؤتمر الأكبر من نوعها؛ حيث تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص.

ويستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات.

ويرصد "مباشر" أبرز تصريحات القادة خلال اليوم الأول من مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، كالتالي:

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