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مديرة البنك الدولي تقترب من تولي رئاسة صندوق النقد

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مديرة البنك الدولي تقترب من تولي رئاسة صندوق النقد مديرة البنك الدولي تقترب من تولي رئاسة صندوق النقد

من: أحمد شوقي

مباشر: تستعد "كريستالينا جورجيفا" المدير التنفيذي للبنك الدولي لأن تصبح مدير صندوق النقد بعد أن قالت المؤسسة إنها المرشح الوحيد لهذا المنصب.

وشغلت "جورجيفا" البالغة من العمر 66 عامًا منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي منذ أوائل عام 2017 و لا يزال يتعين عليها إجراء مقابلة مع مجلس مديري صندوق النقد الدولي قبل منحها موافقتهم النهائية على تعيينها.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الإثنين: "أختتمت فترة تقديم الترشيحات لمنصب المدير العام المقبل يوم الجمعة الماضية وأكدت مرشحة واحدة وهي كريستالينا جورجيفا الرئيسة التنفيذية الحالية للبنك الدولي والمواطنة البلغارية، استعدادها لاعتبارها مرشحة".

وأضاف الصندوق أنه يود الانتهاء من عملية اختيار مدير المؤسسة الدولية لتحل محل "كريستين لاجارد" بحلول 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكانت العقبة الرئيسية التي تواجهها "جورجيفا" هي أن ترشيحها ينتهك لوائح صندوق النقد الدولي بأن المدير لا يمكن أن يتجاوز عمره 65 عامًا، لكن الصندوق ألغى تلك القاعدة الجمعة الماضية من أجل تسهيل وصولها إلى رئاسة المؤسسة.

مباشر (اقتصاد)

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