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ترامب يشيد باستحواذ "إليوت ماننجمنت" على حصة بـ"إيه.تي.آند.تي"

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مباشر: صرح الرئيس الأمريكي دونالد بأنه فخوراً بمعرفة أن شركة "إليوت ماننجمنت" حصلت على حصة داخل شركة "إيه.تي آند تي".

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين: "الأخبار الرائعة هي أن المستثمر النشط معني الآن بنشاط شركة إيه.تي.آند.تي، كمالك لمجموعة سي.إن.إن صاحبة الشعبية المنخفضة، ربما سيضعون حاليًا نهاية لجميع الأخبار المزيفة الصادرة من مراسليها غير الموثوقين"، بحسب وصفه.

وأضاف ترامب: "وسعمت أيضاً أنه بسبب تقييمها السيء فهي تخسر أموالاً ولكن الأهم من ذلك هو أن سي.إن.بمثابة مؤسسة سيئة بالنسبة للولايات المتحدة".

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وتابع ترامب: "قسمهم الدولي ينشر معلومات سيئة وأخبار وهمية في جميع أنحاء العالم لهذا السبب يسألني القادة الأجانب دائمًا لماذا تكره وسائل الإعلام الولايات المتحدة كثيراً؟ أرى أنها عار ومخادعة، وكل ذلك يأتي من القمة".

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وكانت شركة "إليوت ماننجمنت" أعلنت اليوم أنها حصلت على حصة بقيمة 3.2 مليار دولار داخل شركة "إيه.تي آند تي" وقدرت سعر السهم عند 60 دولاراً.

وبحلول الساعة 1:50 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سهم "إيه.تي آند تي" بنحو 4.4 بالمائة إلى 37.85 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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