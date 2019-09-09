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مصادر: السعودية تخطط لإدراج أرامكو في السوق المحلية تدريجيا

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© REUTERS / Ahmed Jadallah

ويرغب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في طرح حوالي خمسة بالمئة من الشركة للاكتتاب العام في نهاية المطاف كحجر الزاوية لخطته لتنويع موارد الاقتصاد السعودي بدلا من الاعتماد على النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق الوظائف.

لكن بدلا من التوجه مباشرة صوب طرح عام أولي في سوق أسهم عالمية، تنوي الشركة القيام بإدراج تدريجي محلي أولا، وفقا لما قالته مصادر مطلعة، حسب ما تقوله "رويترز".

ونقلت الوكالة عن مصدر قالت إنه على دراية بالمرحلة الأولى من الإدراج المزمع، قوله إن "التفكير الحالي هو إدراج واحد بالمئة هذا العام، ومثلها العام القادم. سيكون امتصاص هذا أسهل على سوق الأسهم".

وأضاف المصدر "كلما كانت السيولة المستهدفة أصغر، كان الطرح المحلي أسهل وأقرب"، مضيفا أن الإدراج سيكون مفتوحا للمستثمرين الأجانب المؤهلين".

SputnikNews

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