تسريب الفيديو الترويجي الرسمي لهاتف Pixel 4 من جوجل

نشر موقع إسباني متخصص في أخبار نظام التشغيل أندرويد مقطع فيديو يبدو أن سيكون الفيديو الرسمي الترويجي لهاتف (بكسل 4) Pixel 4 المرتقب من شركة جوجل.

ويؤكد الفيديو – الذي مدته دقيقة واحدة – ما سُرِّب عن الهاتف حتى الآن، بالإضافة ما أكدته جوجل بنفسها في السابق، مثل دعم التحكم بالهاتف عن طريق الإماءات فقط دون الحاجة إلى لمسه، ووضع التصوير الفلكي، وتحسين القدرة على التصوير في الظلام.

كما تضمن الفيديو استعراضًا لقدرات مساعد جوجل الرقمي، خاصةً في البحث في الصور، أما الهاتف، فيؤكد الفيديو أنه سوف يقدم كاميرتين ضمن نظام مربع الشكل.

وعلى نحو منفصل، رصد موقع (أندرويد سنترال) Android Central صورة على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) يبدو أنها لهاتف (بكسل 4) المرتقب، وتكشف الصورة أنه سوف يتوفر باللون البرتقالي، إضافة إلى اللونين الأسود والأبيض.

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يُشار إلى أن هذه الصور المسربة تأتي بعد أيام من نشر أحد متاجر بيع الهواتف الذكية في ماليزيا مقطعي فيديو عبر حسابه على موقع فيسبوك يكشفان عما قال إنه الجيل القادم من هواتف (بكسل).

يُشار إلى أن شركة جوجل نشرت بنفسها في شهر حزيران/ يونيو الماضي تغريدة عبر حساب Made by Google، أرفقت معها صورة لهاتف (بكسل 4)، وذلك في حين تزايدت التسريبات المتعلقة بالهاتف الذي يُتوقع الإعلان عنه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

يُشار إلى أن هواتف (بكسل) من جوجل تكاد لا تحظى بسرية مطلقًا، إذ يُسرّب كل شيء عنها قبل الإعلان الرسمي، حتى أن هاتف العام الماضي (بكسل 3 إكس إل) بيع في السوق الأوكرانية السوداء، ونُشرت عنه مقاطع فيديو كشفت كل المواصفات قبل الإعلان عنه.