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الرئيس التنفيذي لـ"نيسان" يعتزم الاستقالة بعد فضيحة الرواتب

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الرئيس التنفيذي لـ"نيسان" يعتزم الاستقالة بعد فضيحة الرواتب الرئيس التنفيذي لـ"نيسان" يعتزم الاستقالة بعد فضيحة الرواتب

مباشر: قرر الرئيس التنفيذي لشركة "نيسان" التقدم باستقالته في الأسبوع المقبل، تزامناً مع فضيحة رواتب المسئولين التنفيذيين.

وجاء قرار هيروتو سايكاوا اليوم الاثنين عقب اجتماعه بمجلس إدارة الشركة اليابانية.

وكان سايكاوا صرح للإعلام الياباني قبل قراره هذا بأنه كان معني "بتسليم شعلة العمل لشخصاً آخر"، حينما تم سؤاله حول ما إذا كان يخطط للاستقالة أم لا.

وكان هيروتو سايكاوا البالغ من العمر 65 عاماً واجه اتهامات بتلقي مئات الآلاف من الدولارات في صورة نصيب مضاعف من مدفوعات خيارات الأسهمم في 2013.

وقال ياسوشي كيمورا رئيس مجلس إدارة "نيسان" للصحفيين إن رئيس الرئيس التنفيذي سيغادر منصبه في 16 سبتمبر/آيلول الجاري.

وأضاف كيمورا: "بعد مناقشة مجلس الإدارة فإن المجلس طالب سايكاوا بالاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي".

مباشر (اقتصاد)

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