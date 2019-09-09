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محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً مع ارتفاع اليورو والإسترليني

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محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً مع ارتفاع اليورو والإسترليني محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً مع ارتفاع اليورو والإسترليني

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للهبوط أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع مكاسب اليورو والإسترليني وفي ترقب التطورات الاقتصادية العالمية.

وتعرضت العملة الأمريكية للضغط مع ارتفاع اليورو في ترقب لاجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

كما أن ارتفاع الإسترليني الذي دفعه ليسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع يضغط على الورقة الخضراء مع تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بأنه سيعمل على التوصل لصفقة بشأن البريكست قبل الموعد المحدد في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي يوم الجمعة الماضي صرح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن الدولار الأمريكي سيستمر في التصرف بطريقة ملائمة من أجل استدامة النمو الاقتصادي الأمريكي، ما عزز من توقعات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدل الفائدة في اجتماع الشهر الجاري.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أظهرت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة أن الاقتصاد أضاف 130 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب الماضي، وهو مستوى أقل من التوقعات عند 163 ألف وظيفة.

وبحلول الساعة 2:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار أمام اليورو بأكثر من 0.2 بالمائة مُسجلاً 1.1056 دولار، وفيما زاد أمام الين بنحو 0.1 بالمائة عند 107.08 ين.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.23457 دولار، بينما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.3 بالمائة عند 0.9902 فرنك.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة عند 98.225.

مباشر (اقتصاد)

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