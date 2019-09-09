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مصر... حريق ضخم على نيل القاهرة

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مصر... حريق ضخم على نيل القاهرة مصر... حريق ضخم على نيل القاهرة

وقال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" إن الحريق نشب في محل أقمشة بمنطقة وكالة البلح الشهيرة، على كورنيش النيل بوسط القاهرة، وامتدت النيران لتلتهم العقار الموجود به المحل.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية أن قوات الدفاع المدني تواصل جهودها للسيطرة على النيران قبل أن تتسع فجوة الخسائر في المنطقة المكتظة بالمحال التجارية الخاصة بالملابس والأقمشة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق في محلات الأقمشة بمنطقة وكالة البلح بوسط البلد، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ15 سيارة إطفاء وتم فرض كردون أمني.

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