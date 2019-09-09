أردوغان: من المرجح خفض معدل الفائدة في الأسبوع الجاري

مباشر: يرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن البنك المركزي في البلاد سوف يقوم بخفض معدل الفائدة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.

وقال أردوغان في تعليقات نقلتها وكالة الأناضول يوم السبت الماضي، إن التضخم سوف يتباطأ بعد خفض معدلات الفائدة.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى أدنى مستوى في نحو 15 شهراً خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

وتؤكد تصريحات أردوغان اعتقاده الشخصي بأن مؤشر أسعار المستهلكين يتراجع عندما يتم خفض تكلفة الاقتراض، وهو ما يتعارض مع رؤية غالبية الاقتصاديين بأن العكس هو الصحيح.

وكان أردوغان قام بإقالة محافظ البنك المركزي التركي في يوليو/تموز الماضي ليعين بدلاً منه نائبه "مراد أويصال".

وقام المحافظ الجديد في أول اجتماع له بخفض معدل الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس دفعة واحدة.

ومن المقرر أن يعقد المركزي التركي اجتماع السياسة النقدية الجديد يوم 12 سبتمبر/أيلول الحالي.

وبحلول الساعة 1:36 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.7 بالمائة ليرتفع الدولار إلى 5.7523 ليرة.

وكانت الليرة التركية سجلت مكاسب بنحو 2.1 بالمائة أمام الدولار الأمريكي في الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر/أيلول الجاري وهي أول مكاسب أسبوعية منذ 9 أغسطس/آب.