السعودية تُعيد هيكلة تأشيرات الزيارة والحج وإلغاء رسوم تكرار العمرة

الرياض – مباشر: ذكرت صحيفة محلية سعودية، اليوم الاثنين، أنه صدر قرارا يتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور.

وتضمنت التعديلات، وفقا لصحيفة عكاظ، إلغاء رسوم تكرار العمرة.

وتوقعت الصحيفة بحسب مصادرها، أن تكشف الجهات المعنية تفاصيل إعادة هيكلة التأشيرات، لإعلانها رسمياً قريباً.

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى المضي قدما في تطوير الأنظمة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها ما يتعلق بالحج والعمرة والزيارة والمرور، إذ تستعد لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.

وفرضت وزارة السياحة المصرية، في فبراير/ شباط 2018، رسوماً على المعتمرين قدرها ألفا ريال (10 آلاف جنيه) على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال الـ3 سنوات الماضية.

وقال عضو باللجنة العليا للحج والعمرة، إن الرسوم سترتفع إلى 3 آلاف ريال حال تكرار العمرة في نفس العام، لافتاً إلى أن هذا البند سيدرج بالضوابط المنظمة للرحلات العمرة هذا العام 1439 هـ.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، في مارس/ آذار 2019، بإلغاء قرار وزيرة السياحة بفرض رسوم تكرار العمرة على مكرري العمرة وما يترتب عليه من آثار من تحديد أعداد وأيضاً رد الرسوم.

وقال وزير الحج والعمرة السعودي، في وقت سابق، إن وزارة الحج والعمرة في طور إعداد 6 تأشيرات جديدة.

وكشف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة بالسعودية، 25 مارس/ آذار الماضي، عن الموافقة على مشروع جديد يطلق عليه "عمرة المضيف"؛ يمكن المواطنين والمقيمين من استقدام واستضافة من 3 إلى 5 معتمرين، تصدر لهم تأشيرات للمواطنين على السجل المدني والمقيم على الإقامة.

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