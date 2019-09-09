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الكرملين يعلق على إعفاء خالد الفالح.. وزيارة بوتين المرتقبة للسعودية

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الكرملين يعلق على إعفاء خالد الفالح.. وزيارة بوتين المرتقبة للسعودية الكرملين يعلق على إعفاء خالد الفالح.. وزيارة بوتين المرتقبة للسعودية

الرياض – مباشر: قال المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن إعفاء وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من منصبه وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بدلا منه لن يؤثر على العلاقات بين موسكو والرياض بشكل عام.

وأضاف ديمتري بيسكوف: من غير المرجح أن يؤثر رحيل وزير على الإرادة السياسية العامة لموسكو والرياض لمواصلة تطوير شراكتهما متعددة الأوجه، وعلاقات المنفعة المتبادلة ومواصلة تطويرها، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

وأوضح بيسكوف، أن الاستعدادات لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية جارية، متوقعا أن تكون الزيارة ناجحة.

وكشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء الماضي، أنه يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية للترتيب قبل زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المملكة.

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