هيئة الاستثمار السعودية تسلم 6 رخص استثمارية لشركات دولية

الرياض- مباشر: سلمت الهيئة العامة للاستثمار السعودية نحو 6 رخص استثمارية لعدة شركات من أنحاء العالم في أبوظبي اليوم الاثنين يقدر إجمالي قيمتها الاستثمارية بأكثر من 900 مليون ريال سعودي.

جاء ذلك على هامش فعاليات "مؤتمر الطاقة العالمي"، الذي يعد أحد أكبر التجمعات العالمية المختصة بمناقشة تحديات صناع الطاقة، ويشارك فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" شملت الرخص الاستثمارية شركة "ENGIE" الفرنسية، لتطوير مشروع في الطاقة الشمسية، إضافة إلى رخصة ذات نشاط خدمي لدعم أعمال الشركة الفرنسية في المنطقة.

وتضم كذلك شركة "Roxtec" السويدية، لتوطين صناعة أختام الكابلات الكهربائية، وشركة "ORBITS" المصرية السعودية، المتخصصة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، وشركة "EEG" القبرصية، وشركة "Lime energy" الأمريكية، المتخصصتين في تقديم خدمات كفاءة الطاقة.

وقال مدير عام قطاع الطاقة والمياه في الهيئة العامة للاستثمار، إن المملكة تسعى لتحقيق ريادة عالمية في إنتاج الطاقة الشمسية، لتشكل أكبر سوق لإنتاج الطاقة الشمسية في المنطقة، كما أنها تستهدف زيادة التركيز على نقل المعرفة وتوطين صناعات التقنية في الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى.

وأضاف محمد الحجاج: "ما نشهد اليوم من توجه عدة شركات من مختلف دول العالم للاستثمار في مجالات الطاقة، يأتي تأكيدا على نجاح توجه المملكة ممثلة بالقطاعات الحكومية نحو تمكين نمو مساهمة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار بالعمل مع شركائها في الجهات ذات العلاقة لتعريف المستثمرين بالفرص وتطوير الخطط الاستثمارية وتسهيل تأسيس الأعمال في المملكة وتنميتها ".

وستقدم الهيئة العامة للاستثمار على هامش فعاليات المؤتمر ورشة عمل تعريفية بعنوان: فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، كما ستعقد الجهات السعودية المشاركة على هامش فعاليات المؤتمر، أكثر من 25 اجتماعا مع كبرى الشركات الأجنبية المهتمة بالفرص الاستثمارية بقطاع الطاقة بالمملكة.

يشار إلى أن المملكة قطعت شوطاً على صعيد إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذبًا وأكثر سهولة لممارسة الأعمال، إذ بلغت نسبة الإصلاحات الاقتصادية 55 بالمائة من أصل ما يزيد عن 300 إصلاح اقتصادي.

وانطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويقام المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

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