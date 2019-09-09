مبيعات شركات الأسمنت السعودية ترتفع 14% في أغسطس

الرياض - مباشر: سجلت شركات الأسمنت السعودية نموا بالمبيعات خلال شهر أغسطس/ آب 2019، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018، بعد ارتفاع مبيعات شركات كبرى.

ووفقاً للتقرير الشهري لشركة أسمنت اليمامة، اطلع عليه "مباشر"، اليوم الاثنين، سجلت مبيعات الأسمنت ارتفاعا بنحو 13.7 بالمائة على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي مبيعات 17 شركة سعودية تعمل بمجال الأسمنت، إلى نحو 3.14 مليون طن، في أغسطس / آب الماضي، مقابل 2.76 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وحققت شركة أسمنت الجنوب أعلى المبيعات خلال أغسطس/ آب 2019، رغم تراجع مبيعات الشركة نحو 8.2 بالمائة إلى 425 ألف طن، مقابل 463 ألف طن خلال نفس الشهر من 2018.

وجاءت أسمنت السعودية بالمركز الثاني، بإجمالي مبيعات بلغ 405 ألف طن، مقابل 355 ألف طن لشهر أغسطس من العام الماضي، بارتفاع نسبته 14.08 بالمائة.

وكانت أقل المبيعات لشركة أسمنت الجوف، بعد هبوط مبيعات الشركة 19.7 بالمائة إلى 61 ألف طن، مقابل 76 ألف طن للشهر نفسه من 2018.

الإنتاج والمخزون

وارتفع إجمالي إنتاج الشركات من الأسمنت خلال شهر أغسطس / آب 2019، إلى 3.19 مليون طن مقابل 2.74 مليون طن للشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع نسبته 16.3 بالمائة.

وصعد مخزون الشركات من الأسمنت بشكل هامشيإلى نحو 1.2 مليون طن، مقابل 1.16 مليون طن خلال نفس الشهر من عام 2018، بارتفاع نسبته 3.3 بالمائة.

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