أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مبيعات شركات الأسمنت السعودية ترتفع 14% في أغسطس

Google+ Print

الرياض - مباشر: سجلت شركات الأسمنت نموا بالمبيعات خلال شهر أغسطس/ آب 2019، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018، بعد ارتفاع مبيعات شركات كبرى.

ووفقاً للتقرير الشهري لشركة أسمنت اليمامة، اطلع عليه "مباشر"، اليوم الاثنين، سجلت مبيعات الأسمنت ارتفاعا بنحو 13.7 بالمائة على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي مبيعات 17 شركة سعودية تعمل بمجال الأسمنت، إلى نحو 3.14 مليون طن، في أغسطس / آب الماضي، مقابل 2.76 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وحققت شركة أسمنت الجنوب أعلى المبيعات خلال أغسطس/ آب 2019، رغم تراجع مبيعات الشركة نحو 8.2 بالمائة إلى  425 ألف طن، مقابل 463 ألف طن خلال نفس الشهر من 2018.

وجاءت أسمنت السعودية بالمركز الثاني، بإجمالي مبيعات بلغ 405 ألف طن، مقابل 355 ألف طن لشهر أغسطس من العام الماضي، بارتفاع نسبته 14.08 بالمائة.

وكانت أقل المبيعات لشركة أسمنت الجوف، بعد هبوط مبيعات الشركة 19.7 بالمائة إلى 61 ألف طن، مقابل 76 ألف طن للشهر نفسه من 2018.

الإنتاج والمخزون

وارتفع إجمالي إنتاج الشركات من الأسمنت خلال شهر أغسطس / آب 2019، إلى 3.19 مليون طن مقابل 2.74 مليون طن للشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع نسبته 16.3 بالمائة.

وصعد مخزون الشركات من الأسمنت بشكل هامشيإلى نحو  1.2 مليون طن، مقابل 1.16 مليون طن خلال نفس الشهر من عام 2018، بارتفاع نسبته 3.3 بالمائة.

ترشيحات:

وزير الطاقة السعودي: إجراء طرح أرامكو بأقرب وقت ممكن

"تداول": 3 مليارات دولار تدفقات إضافية مع اكتمال الانضمام لـ"فوتسي"

مؤسسة النقد السعودية تحدث الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات

وزير: السعودية تمضي قدماً بإنتاج اليورانيوم للأغراض السلمية

فيديو.. من هو وزير الطاقة السعودي الجديد والمناصب التي شغلها؟

وزير الطاقة السعودي: ركائز السياسة النفطية للمملكة لن تتغير

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

فيديو يحبس الأنفاس لحادث مروري في الصين

فيديو يحبس الأنفاس لحادث مروري في الصين

آبل تخفي رسالة سرية في آخر فيديو لها على يوتيوب

آبل تخفي رسالة سرية في آخر فيديو لها على يوتيوب

تسريب فيديو يكشف خبايا ميزة Motion Sense في بكسل 4 المرتقب

تسريب فيديو يكشف خبايا ميزة Motion Sense في بكسل 4 المرتقب