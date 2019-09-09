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دعوة رسمية من قطر إلى السعودية بخصوص الأزمة الخليجية

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دعوة رسمية من قطر إلى السعودية بخصوص الأزمة الخليجية دعوة رسمية من قطر إلى السعودية بخصوص الأزمة الخليجية

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية القطرية في بيان، اليوم الاثنين، ردا على بيان سعودي صدر أمس "دولة قطر ملتزمة بسيادة القانون الدولي. ولا أدل على ذلك من أنها في كل منعطف من منعطفات هذه الأزمة اختارت أن تتعاون مع آليات القانون الدولي للتوصل إلى حل سلمي."

وأضافت الخارجية إنها "تدعو المملكة العربية إلى أن تحذو حذوها وأن تكون لديها الشجاعة لتقديم ادعاءاتها وأدلتها إلى الهيئات الدولية المستقلة والتعاون مع جهود الوساطة الكويتية المستمرة للتوصل إلى نهاية لهذه الأزمة".

وتابعت الخارجية القطرية "حل هذه الأزمة ورفع الحصار غير القانوني المفروض على قطر منذ 5 حزيران/يونيو 2017 لن يعود بالفائدة على القطريين فقط، بل أيضاً على الأشقاء السعوديين الذين يعانون أيضًا من التدابير التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية ضد القطريين، ومنهم آباء، وأمهات وإخوة وأخوات وطلاب وأصدقاء الشعب السعودي".

SputnikNews

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