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محمد بن راشد يتمنى للشيخ صباح الأحمد الشفاء ويستذكر وقفة تاريخية له

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محمد بن راشد يتمنى للشيخ صباح الأحمد الشفاء ويستذكر وقفة تاريخية له محمد بن راشد يتمنى للشيخ صباح الأحمد الشفاء ويستذكر وقفة تاريخية له

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن وقفة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، في تأسيس أول قناة تلفزيونية للإمارة، قبل خمسين عاما، كانت معبرة عن إنجازاته وإنسانيته وحكمته، متمنيا الشفاء لسموه.

وتذكر آل مكتوم هذه الوقفة التاريخية في تغريدة على حسابه في "تويتر" قائلا "قبل خمسين عاما، في مثل هذا اليوم، وقف معنا رجل وقفة تاريخية لإطلاق أول قناة تلفزيونية من دبي. رجل نحبه ويحبنا. أمير الإنسانية، الشيخ صباح الأحمد".

وأضاف "آثار إنجازاته، وإنسانيته، وحكمته ستبقى طويلا طويلا. تعبك يتعبنا يا أبا ناصر. حفظك الله ورعاك وشفاك، وأدام عزك ورفع قدرك".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، الأحد الفائت، تأجيل لقاء أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالرئيس الأمريكي، دونالد ، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح، بأن اللقاء تأجل، بسبب استكمال أمير الكويت للفحوصات الطبية داخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة.

SputnikNews

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