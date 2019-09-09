سهم "إيه.تي.آند.تي" يرتفع 5% بعد إعلان استثمار "إليوت"

مباشر: ارتفع سهم "إيه.تي.آند.تي" بنحو 5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد الكشف عن امتلاك "بول سينغر" حصة بقيمة 3.2 مليار دولار في شركة الاتصالات الأمريكية.

وتأتي المكاسب القوية في السهم بعدما أرسل المستثمر الناشط "بول سينغر" من شركة "إليوت مانيدجمنت" الأمريكية خطاباً اليوم إلى مجلس إدارة عملاق الاتصالات "إيه.تي.آند.تي" يطالبه بتحسين الأعمال وتحقيق زيادة تاريخية في القيمة.

وقال المستثمر "سينغر" خلال البيان الصحفي المصاحب للخطاب إنه يمتلك أسهم بقيمة 3.2 مليار دولار من شركة "إيه.تي.آند.تي"، وهو ما يعد أحد أكبر استثمارات شركته على الإطلاق.

وأوضحت "إليوت" أنها تعتقد أن الشركة ستصل قيمتها في نهاية المطاف إلى 60 دولاراً للسهم الواحد بحلول نهاية عام 2021.

ويعني ذلك زيادة بنحو 65 بالمائة في قيمة سهم شركة الاتصالات الأمريكية مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة الماضية عند مستوى 36.25 دولار.

وتوضح شركة "إليوت" أن الهدف من الخطاب المرسل اليوم هو مشاركة أفكارهم حول كيف يمكن تحسين أعمال "إيه.تي.آند.تي" وتحقيق زيادة تاريخية في القيمة بالنسبة للمساهمين.

وسلط خطاب "إليوت" الضوء على خمسة نقاط رئيسية، من بينها أن عوائد "إيه.تي.آند.تي" كانت مخيبة لآمال المساهمين لفترة طويلة كما أن تكامل اندماج الشركة مع الانتكاسات التشغيلية هي المسؤولة عن ضعف الأداء.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "إيه.تي.آند.تي" بنسبة 4.5 بالمائة ليصل إلى مستوى 37.88 دولار.