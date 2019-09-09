الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب التطورات التجارية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل جلسة اليوم الإثنين، مع ترقب التطورات التجارية واجتماعات البنوك المركزية.

وكان قطاع البنوك ضمن أكبر الرابحين بقيادة أسهم "جي.بي.مورجان" و"سيتي جروب" و"بنك.أوف.أمريكا" التي ارتقعت أكثر من 1 بالمائة مع صعود عوائد السندات الأمريكية.

ويراقب المستثمرون التطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مع إعلان عودة المحادثات بين الطرفين، في الوقت الذي تشير فيه تقارير أن بكين عرضت شراء المزيد من السلع الزراعية الأمريكية مقابل أن تخفف واشنطن من القيود على "هواوي".

كما تنتظر الأسواق باهتمام اجتماعات البنوك المركزية خلال الأسبوعين الجاري والمقبل مع آمال المزيد من التيسير النقدي خاصة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه يومي 18 و19 من الشهر الجاري.

وكانت الأسهم الأمريكية ارتفعت بنهاية تعاملات الجمعة الماضية لتسجل مكاسب أسبوعية بعد بيانات الوظائف الشهرية.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي هامشياً بنحو 0.06 بالمائة مسجلاً 26816 نقطة.

كما زاد "المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 2984 نقطة، وارتفع "ناسداك" المؤشر التكنولوجي بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة مسجلاً 8121 نقطة.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 98.270