أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب التطورات التجارية

Google+ Print
الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب التطورات التجارية الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب التطورات التجارية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل جلسة اليوم الإثنين، مع ترقب التطورات التجارية واجتماعات البنوك المركزية.

وكان قطاع البنوك ضمن أكبر الرابحين بقيادة أسهم "جي.بي.مورجان" و"سيتي جروب" و"بنك.أوف.أمريكا" التي ارتقعت أكثر من 1 بالمائة مع صعود عوائد السندات الأمريكية.

ويراقب المستثمرون التطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مع إعلان عودة المحادثات بين الطرفين، في الوقت الذي تشير فيه تقارير أن بكين عرضت شراء المزيد من السلع الزراعية الأمريكية مقابل أن تخفف واشنطن من القيود على "هواوي".

كما تنتظر الأسواق باهتمام اجتماعات البنوك المركزية خلال الأسبوعين الجاري والمقبل مع آمال المزيد من التيسير النقدي خاصة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه يومي 18 و19 من الشهر الجاري.

وكانت الأسهم الأمريكية ارتفعت بنهاية تعاملات الجمعة الماضية لتسجل مكاسب أسبوعية بعد بيانات الوظائف الشهرية.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي هامشياً بنحو 0.06 بالمائة  مسجلاً 26816 نقطة.

كما زاد "المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 2984 نقطة، وارتفع "ناسداك" المؤشر التكنولوجي بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة مسجلاً 8121 نقطة.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 98.270

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أوبك تخفض توقعاتها لطلب النفط في 2020

أوبك تخفض توقعاتها لطلب النفط في 2020

تقلبات النفط تثير اهتمامات الأسواق العالمية اليوم

تقلبات النفط تثير اهتمامات الأسواق العالمية اليوم

محدث.. سهم آبل يرتفع 3% بالختام بعد إصدارات "أيفون 11"

محدث.. سهم آبل يرتفع 3% بالختام بعد إصدارات "أيفون 11"

الجبير ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

الجبير ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية