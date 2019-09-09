أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

التصنيع الوطنية تحصل على تمويل مرابحة بـ3 مليارات ريال

Google+ Print
التصنيع الوطنية تحصل على تمويل مرابحة بـ3 مليارات ريال التصنيع الوطنية تحصل على تمويل مرابحة بـ3 مليارات ريال

الرياض- مباشر: أعلنت شركة التصنيع الوطنية (تصنيع) عن توقيع اتفاقية تمويل مرابحة لأجل مع كلا من البنك السعودي البريطاني وبنك الرياض لغرض إعادة تمويل قرضي الشركة المبرمة بتاريخ 2 أكتوبر 2013م، و22 يناير 2015م.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، إن قيمة التمويل تبلغ 3 مليارات ريال، من بنك الرياض والبنك السعودي البريطاني- ساب.

وأضافت أن مدة التمويل 10 سنوات، وتم تقديم سندات لأمر كضمانات مقدمة مقابل التمويل.

وأشارت إلى أن الهدف من التمويل هو إعادة تمويل قرضي الشركة المبرمة في السابق.

وأوضحت أن سداد القرض عبر دفعات نصف سنوية متساوية مع دفعة أخيرة بقيمة 1.195 مليار ريال، عند الاستحقاق النهائي في نهاية مدة التمويل. 

ترشيحات:

شركة أبحاث تخفض مستهدف سهم "تصنيع" إلى 14 ريالاً

رئيس "التصنيع": إنهاء صفقة "ترونوكس" انعكس على النتائج للمرة الأولى

شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني

اجتماع في عُمان يناقش مقترحاً بإيجاد مؤشر خليجي لمدركات الفساد

مؤسسة النقد السعودية تحدث الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات

وزير: السعودية تمضي قدماً بإنتاج اليورانيوم للأغراض السلمية

وزير الطاقة السعودي: إجراء طرح أرامكو بأقرب وقت ممكن

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

السعودية تدعو لتغيير الموقف من إسرائيل

السعودية تدعو لتغيير الموقف من إسرائيل

السعودية... استحداث وكالة خاصة لتمكين النساء في القطاع الحكومي

السعودية... استحداث وكالة خاصة لتمكين النساء في القطاع الحكومي

السلطات السعودية تتحرك بعد واقعة طالت 400 فتاة

السلطات السعودية تتحرك بعد واقعة طالت 400 فتاة