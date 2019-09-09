التصنيع الوطنية تحصل على تمويل مرابحة بـ3 مليارات ريال

الرياض- مباشر: أعلنت شركة التصنيع الوطنية (تصنيع) عن توقيع اتفاقية تمويل مرابحة لأجل مع كلا من البنك السعودي البريطاني وبنك الرياض لغرض إعادة تمويل قرضي الشركة المبرمة بتاريخ 2 أكتوبر 2013م، و22 يناير 2015م.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، إن قيمة التمويل تبلغ 3 مليارات ريال، من بنك الرياض والبنك السعودي البريطاني- ساب.

وأضافت أن مدة التمويل 10 سنوات، وتم تقديم سندات لأمر كضمانات مقدمة مقابل التمويل.

وأشارت إلى أن الهدف من التمويل هو إعادة تمويل قرضي الشركة المبرمة في السابق.

وأوضحت أن سداد القرض عبر دفعات نصف سنوية متساوية مع دفعة أخيرة بقيمة 1.195 مليار ريال، عند الاستحقاق النهائي في نهاية مدة التمويل.

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